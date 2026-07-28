حقيبة سيدة تستنفر عمال النظافة في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري- اضطر عمال نظافة في محافظة زونغولداك شمال تركيا إلى إفراغ حمولة شاحنة نفايات كاملة للعثور على حقيبة سيدة كانت تحتوي على ذهب، ومبلغ مالي، ومقتنيات شخصية.



وكانت السيدة قد تركت الحقيبة قرب باب منزلها بعد عودتها من المستشفى، قبل أن تختفي بعدما ظن عمال النظافة أنها نفايات لقربها من حاوية القمامة.

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وبالتنسيق بين الشرطة التركية وإدارة النظافة، جرى تفريغ الشاحنة والبحث داخلها، ليتم العثور على الحقيبة وإعادتها إلى صاحبتها.