حقيبة سيدة تستنفر عمال النظافة في تركيا - فيديو

وكانت السيدة قد تركت الحقيبة قرب باب منزلها بعد عودتها من المستشفى، قبل أن تختفي بعدما ظن عمال النظافة أنها نفايات لقربها من حاوية القمامة.
📌 İçerisinde altın bulunan çanta, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler… pic.twitter.com/8TGSLjB7qO
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