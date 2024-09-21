حقيقة انفجار هاتف محمول في لبنان

الوكيل الإخباري- تضاعفت حالة الذعر التي انتشرت بين اللبنانيين جراء تفجيرات أجهزة البيجر و"ووكي توكي" اللاسلكية الخاصة بعناصر حزب الله، مع انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر هواتف آيفون محترقة.

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وادعى ناشرو تلك الصور الخاصة بهواتف آبل أنها انفجرت في لبنان ضمن العمليات الإسرائيلية، ليزيد الهلع بين مستخدمي هواتف آيفون، باعتبارها قنابل موقوتة.



وأظهرت الصورة هاتفاً من نوع آيفون، وقد تضرر بشكل كبير جراء انفجار بطاريته نتيجة ارتفاع درجة حرارته، مع وجود أسلاك خارجة وتلف الغلاف الخارجي، إلى جانب العديد من المكونات الإلكترونية. وحظيت الصورة بانتشار واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مجموعات على تطبيق واتساب في لبنان.



وبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة فرانس برس، تبين أن المنشورات زائفة، والصورة قديمة، وتعود إلى منشور قديم من موقع إخباري مصري نشره في 2021، بعد انفجار هاتف من طراز "برو ماكس 12" إثر وصله إلى شاحن كهربائي.



وجاء في الخبر المرافق لهذه الصور أنّها تعود لهاتف "آيفون" انفجر أثناء توصيله بالكهرباء لشحنه في منطقة المعادي في جنوب العاصمة المصرية في مارس (آذار) 2021. وقال صاحب الهاتف لوسائل إعلام مصرية إنّ الهاتف انفجر عقب وضعه على الشاحن الكهربائي، وقد أصيب ابنه بكسر في يده لدى محاولته الهروب من النيران.







