 
السبت 2024-09-21 10:34 ص
 
 

حقيقة انفجار هاتف محمول في لبنان

تعبيرية
صورة متداولة لانفجار هاتف آيفون خلال تفجيرات اجهزة "البيجر" في لبنان
السبت، 21-09-2024 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   تضاعفت حالة الذعر التي انتشرت بين اللبنانيين جراء تفجيرات أجهزة البيجر و"ووكي توكي" اللاسلكية الخاصة بعناصر حزب الله، مع انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر هواتف آيفون محترقة.

اضافة اعلان


وادعى ناشرو تلك الصور الخاصة بهواتف آبل أنها انفجرت في لبنان ضمن العمليات الإسرائيلية، ليزيد الهلع بين مستخدمي هواتف آيفون، باعتبارها قنابل موقوتة.


وأظهرت الصورة هاتفاً من نوع آيفون، وقد تضرر بشكل كبير جراء انفجار بطاريته نتيجة ارتفاع درجة حرارته، مع وجود أسلاك خارجة وتلف الغلاف الخارجي، إلى جانب العديد من المكونات الإلكترونية. وحظيت الصورة بانتشار واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مجموعات على تطبيق واتساب في لبنان.


وبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة فرانس برس، تبين أن المنشورات زائفة، والصورة قديمة، وتعود إلى منشور قديم من موقع إخباري مصري نشره في 2021، بعد انفجار هاتف من طراز "برو ماكس 12" إثر وصله إلى شاحن كهربائي.


وجاء في الخبر المرافق لهذه الصور أنّها تعود لهاتف "آيفون" انفجر أثناء توصيله بالكهرباء لشحنه في منطقة المعادي في جنوب العاصمة المصرية في مارس (آذار) 2021. وقال صاحب الهاتف لوسائل إعلام مصرية إنّ الهاتف انفجر عقب وضعه على الشاحن الكهربائي، وقد أصيب ابنه بكسر في يده لدى محاولته الهروب من النيران.

 

Image1_92024218578958772995.jpg

Image1_920242185718602383929.jpg

24

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة غير مؤرخة للمتهم "لفريدي أوينز"

عربي ودولي إعدام مدان في كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى منذ 13 عاما

أعلام روسيا وأوكرانيا

عربي ودولي برلماني روسي يتوقع بدء المفاوضات بين موسكو وكييف في العام المقبل

جعفر حسان

أخبار محلية نواب جدد يشتكون للرئيس الجديد: رفع الدخان والسيارت ضغطت جيوب المواطن

تعبيرية

طب وصحة تعاني من مقاومة الإنسولين؟.. تناول هذه الفواكه للشفاء

تعبيرية

منوعات حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله

تعبيرية

المرأة والجمال مكونان طبيعيان كنز حقيقي للشعر

تعبيرية

منوعات "النينيا" تهدد حياة ملايين البشر



 


الأكثر مشاهدة