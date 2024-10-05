 
السبت 2024-10-05 11:21 ص
 

حقيقة وفاة جورج قرداحي بأحداث لبنان

جورج قرداحي
جورج قرداحي
السبت، 05-10-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، في ظل الأحداث التي يشهدها لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، مما أثار قلق محبيه ومتابعيه.

اضافة اعلان


ونفت لافينيا قرداحي، ابنة شقيق الإعلامي في تصريحات تلفزيونية لبنانية، بشكل قاطع الشائعات، مؤكدة أن "قرداحي في صحة جيدة ويقوم برحلة إلى إسبانيا".

وأوضحت أن العائلة تلقت العديد من الاتصالات من الأصدقاء والمعجبين للاستفسار عن صحة قرداحي، مما جعلها تشعر بالحاجة إلى توضيح الحقيقة.


وأكد قرداحي في تصريحات صحفية لبنانية، أنه بخير وأن الأخبار المتداولة حول وفاته كاذبة، مشيرا إلى أن "هذه الشائعات تظهر بين الحين والآخر نتيجة مواقفه الوطنية والعربية".


واعتبر أن "هذه الأقاويل تأتي من بعض الجهات المغرضة التي تسعى للنيل منه بسبب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية ومساندته للبنان في ظل الظروف الصعبة".


وأضاف قرداحي أنه ليس للمرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الشائعات، فقد تكررت على مر السنوات، خاصة مع تصدره المشهد الإعلامي.


RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الأدنى للأجور ؟

تعبيرية

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس

دخان يتصاعد من موقع لإحدى الضربات الأميركية على اليمن

عربي ودولي الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

الممثل الفرنسي ميشال بلان

فن ومشاهير وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان

حرائق يتسبب بها حزب الله في مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل

عربي ودولي حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية

من المصدر

أسواق ومال الذهب يتراجع

تعبيرية

المرأة والجمال خطوات مهمة لمكافحة التجاعيد حول العين

البقاء لله

أخبار محلية وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات



 


الأكثر مشاهدة