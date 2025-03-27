حلول بسيطة لإبعاد النحل عن نوافذك في الصيف

استخدام الزيوت العطرية: النحل يكره بعض الروائح مثل زيت الليمون، اللافندر، والنعناع. يمكنك وضع بعض من هذه الزيوت في بخاخ ومرشه حول النوافذ أو في الزوايا التي يكثر فيها النحل.
تغطية النوافذ بالشاش أو الشبك: يمكنك استخدام شاش أو شبك معدني لتغطية النوافذ التي تُفتح عادة، مما يمنع النحل من الدخول بينما يسمح بمرور الهواء.
إغلاق النوافذ قبل غروب الشمس: النحل يكون أكثر نشاطًا خلال النهار، لذا تأكدي من إغلاق النوافذ قبل غروب الشمس لتقليل فرص دخوله.
إزالة مصادر الغذاء: إذا كانت هناك أطعمة حلوة أو مشروبات بالقرب من النوافذ، قد تجذب النحل. تأكدي من إبعاد هذه المصادر لتقليل الجذب.
استخدام الفخاخ: يمكنك وضع فخاخ خاصة لجذب النحل بعيدًا عن النوافذ. تكون هذه الفخاخ عادة تحتوي على رائحة جاذبة للنحل ولكنها تؤدي إلى إغلاقه في مكان بعيد.
باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالصيف بدون القلق بشأن النحل على نوافذك!
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