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حوادث بوينغ لا تنتهي .. رعب في السماء وحرائق على الأرض

حوادث شركة "بوينغ" الأمريكية مستمرة
حوادث شركة "بوينغ" الأمريكية مستمرة
الأحد، 29-12-2024 09:10 ص
الوكيل الإخباري-  لا تزال سلسلة حوادث شركة "بوينغ" الأمريكية مستمرة، وكان آخرها حادثة طائرة كوريا الجنوبية التابعة لشركة الطيران "جيجو آير"، من طراز 737-800، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.اضافة اعلان


وتتسع حوادث شركة "بوينغ" يوما بعد يوم منذ بداية عام 2024، إذ شهدت " بوينغ" أكثر من 5 حوادث، من بينها سقوط إطار طائرة أثناء إقلاعها، كما انفصل باب الطوارئ لإحدى طائراتها في الجو.

وأثارت سلسلة حوادث "بوينغ" المتكررة الرعب، وأدت إلى فتح تحقيقات عدة.

ورجحت سلطات كوريا الجنوبية أن يكون حادث تحطّم الطائرة، والتي كان على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غربي البلاد ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى رداءة الطقس.

لكن الحادثة تتشابه مع واقعة اشتعال النيران في طائرة بوينغ 737 مايو الماضي، كانت تقل 85 شخصاً وانزلقت عن المدرج في المطار الرئيسي في السنغال، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا من بينهم الطيار.

وحينها، لم يتضح على الفور سبب اشتعال النيران في طائرة بوينغ 737-300 وانزلاقها عن المدرج.

وفي أنطاليا جنوبي تركيا في نفس الشهر، انفجر الإطار الأمامي لطائرة بوينغ من طراز 737 عند هبوطها، والحادث وقع في رحلة كانت متجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى إسطنبول.

كما شهد مطار في إسطنبول بتركيا، هبوط طائرة شحن من طراز بوينغ 767 دون العجلات الأمامية، حيث استخدمت الطائرة جهاز الهبوط الخلفي الخاص بها، فيما اصطدمت مقدمة الطائرة وجسمها الأمامي بالأرض.

سكاي نيوز
 
gnews

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