حيلة بسيطة تنتشر عبر 'تيك توك' لتخفيف آلام الأذن على متن الطائرة

الوكيل الإخباري- يعد الشعور بالألم في الأذن أثناء السفر بالطائرة تجربة شائعة تُفسد متعة الرحلة للكثيرين، خاصة خلال الهبوط حين يكون الشعور بالضغط في أوجه.

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وعلى الرغم من أن مضغ العلكة أو شرب الماء من الطرق المعروفة لتخفيف هذا الإحساس، انتشرت عبر منصة "تيك توك" خدعة مبتكرة وموثوقة من طاقم الطيران قد تُصبح الحل الأمثل للتخلص من ألم الأذنين.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي، تشرح صاحبة حساب @babygriffin، النصيحة التي قدمها لها طاقم الطائرة، والذين يقولون إن الأكواب المستخدمة لتقديم القهوة يمكن أن تكون الحل الأمثل للمشكلة.



وستحتاج إلى منشفة صغيرة أو بعض المناديل الورقية، التي يجب وضعها في قاع الكوب. ثم اطلب من المضيفة بعض الماء الساخن لتبليل المنشفة قليلا، حتى تصبح المنشفة (أو المناديل) مشبعة بالحرارة.

ثم ضع الكوب على أذنك مع الضغط إلى جانب رأسك للحصول على التأثير الكامل.

ويعتقد أن البخار الناتج عن الحرارة كاف لزيادة تدفق الدم حول الأذن، واسترخاء العضلات، وإضعاف الضغط.



ويجب أن تتأكد من أن الكوب لا يسخن أكثر من اللازم لتجنب التعرض للحروق. كما أنه إذا كنت تعاني من مشكلات في الأذن، مثل الالتهاب، فمن الأفضل مراجعة طبيب مختص قبل الاعتماد على هذه الحيلة.

ورغم أن هذه الطريقة ليست معتمدة طبيا، فقد كتب الكثير من الأشخاص في التعليقات أنهم شعروا بتحسن بعد تجربتها.



وكتب أحد المتابعين: "لقد أنقذتني خدعة الكوب الساخن في رحلتي إلى كانكون". وأضاف آخر: "أظهرت لي مضيفة طيران هذه الحيلة عندما كنت في السابعة من عمري ورأتني أبكي من الألم. كانت منقذة".

وإذا لم يكن لديك الإمدادات اللازمة لجعل هذه الحيلة تعمل، فقد اقترح أشخاص آخرون في التعليقات شراء سدادات أذن EarPlane. وهي سدادات مصممة خصيصا لتخفيف الضغط عن الأذنين، ما يقلل من الألم.