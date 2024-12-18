حيلة بسيطة تنتشر عبر 'تيك توك' لتخفيف آلام الأذن على متن الطائرة

وستحتاج إلى منشفة صغيرة أو بعض المناديل الورقية، التي يجب وضعها في قاع الكوب. ثم اطلب من المضيفة بعض الماء الساخن لتبليل المنشفة قليلا، حتى تصبح المنشفة (أو المناديل) مشبعة بالحرارة.
ثم ضع الكوب على أذنك مع الضغط إلى جانب رأسك للحصول على التأثير الكامل.
ويجب أن تتأكد من أن الكوب لا يسخن أكثر من اللازم لتجنب التعرض للحروق. كما أنه إذا كنت تعاني من مشكلات في الأذن، مثل الالتهاب، فمن الأفضل مراجعة طبيب مختص قبل الاعتماد على هذه الحيلة.
ورغم أن هذه الطريقة ليست معتمدة طبيا، فقد كتب الكثير من الأشخاص في التعليقات أنهم شعروا بتحسن بعد تجربتها.
وكتب أحد المتابعين: "لقد أنقذتني خدعة الكوب الساخن في رحلتي إلى كانكون". وأضاف آخر: "أظهرت لي مضيفة طيران هذه الحيلة عندما كنت في السابعة من عمري ورأتني أبكي من الألم. كانت منقذة".
وإذا لم يكن لديك الإمدادات اللازمة لجعل هذه الحيلة تعمل، فقد اقترح أشخاص آخرون في التعليقات شراء سدادات أذن EarPlane. وهي سدادات مصممة خصيصا لتخفيف الضغط عن الأذنين، ما يقلل من الألم.
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