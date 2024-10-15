حيلة سحرية في الغسالة تقلل استهلاك الكهرباء

الوكيل الإخباري- يرغب الكثيرون في إيجاد حيلة عند غسل الملابس، تساعد على توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، وعلى الرغم من بساطتها، إلا أن البعض يجهلها. لهذا، يقدم موقع «سبوتنيك» أمراً وجب اتباعه عند غسل الملابس، ويمكن إيضاحه في التقرير التالي.

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حيلة سحرية لتوفير الكهرباء عند غسل الملابس

يفضل غسل الملابس عند درجة حرارة معينة، الأمر الذي يساعد بدوره على قتل الجراثيم والحفاظ على نظافة الملابس. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه يساعد في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة، ويتمثل ذلك في اختيار درجة حرارة مثالية عند غسل الملابس، وهي 30 درجة مئوية.



ويساعد غسل الملابس في درجات حرارة منخفضة في توفير الطاقة، فهذه الدرجة تساعد على تنظيف الملابس شديدة الاتساخ والحصول على نتائج مبهرة. إلا أنه يجب العمل في البداية على استخدام مواد مزيلة للبقع والأوساخ، ويجب الانتباه إلى ذلك جيداً قبل وضعها في الغسالة، للحصول في النهاية على نتيجة مثالية عند غسل الملابس في درجة حرارة 30 مئوية.



وبالرغم من ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن الاستغناء تماماً عند غسل الملابس عن استخدام درجات الحرارة المرتفعة. ومن الأفضل تجربة الغسل في درجة الحرارة المنخفضة ولو لمرة واحدة شهرياً، فذلك يمنع تكاثر الجراثيم في الغسالة.



ضبط آلة الغسيل على درجة حرارة مرتفعة

وينصح بضرورة ضبط آلة الغسيل على درجة حرارة مرتفعة عند غسل الملابس، خاصة ملابس الأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية أو أولئك المصابين بضعف في جهاز المناعة، كما يمكن الحصول على أفضل النتائج عند غسل الملابس في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.



وبالنسبة لمعظم الملابس التي ترتديها في الحياة اليومية، والتي تحتاج فقط إلى التجديد، فليس من الضروري غسلها في درجات حرارة عالية أو لمدة أطول من 60 دقيقة. ويفضل الاعتماد على الغسيل البارد عند 30 درجة أو أقل، للحفاظ على ملابسك نظيفة ومنتعشة.

المصدر:الوطن