السبت 2025-04-19 03:20 م
 

حيلة منزلية مذهلة لتنظيف السجاد دون قطرة ماء!

يليلي
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة وفعالة لتنظيف السجاد دون استخدام الماء أو نقله من مكانه، فإليك هذه الحيلة المنزلية البسيطة التي ستوفر عليك الوقت والجهد وتحافظ على نظافة سجادك دون بلل أو تلف.

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كل ما تحتاجينه هو:
بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)
فرشاة تنظيف ناعمة أو مكنسة يدوية
بضع قطرات من زيت عطري (اختياري لرائحة منعشة)


الطريقة:
رشي كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم على كامل مساحة السجادة.
أضيفي بضع قطرات من الزيت العطري إذا رغبتِ.
اتركي المسحوق لمدة 15–30 دقيقة (أو طوال الليل للبقع والروائح القوية).
استخدمي المكنسة الكهربائية أو اليدوية لإزالة البودرة جيدًا.


النتيجة؟
سجادة نظيفة، منعشة، خالية من الروائح ومن دون استخدام نقطة ماء واحدة!


 
gnews

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