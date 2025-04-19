حيلة منزلية مذهلة لتنظيف السجاد دون قطرة ماء!

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)
فرشاة تنظيف ناعمة أو مكنسة يدوية
بضع قطرات من زيت عطري (اختياري لرائحة منعشة)
الطريقة:
رشي كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم على كامل مساحة السجادة.
أضيفي بضع قطرات من الزيت العطري إذا رغبتِ.
اتركي المسحوق لمدة 15–30 دقيقة (أو طوال الليل للبقع والروائح القوية).
استخدمي المكنسة الكهربائية أو اليدوية لإزالة البودرة جيدًا.
النتيجة؟
سجادة نظيفة، منعشة، خالية من الروائح ومن دون استخدام نقطة ماء واحدة!
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