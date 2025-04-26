حيلة ورق الألومنيوم خلف الراوتر.. هل فعلاً تقوي الواي فاي أم مجرد وهم؟

الجواب هو: نعم، لها أساس علمي جزئي.
ورق الألومنيوم يعمل كـعاكس لإشارات الواي فاي، بحيث يُمكنه توجيه الموجات اللاسلكية بعيدًا عن الجدران أو المناطق غير المرغوب فيها، نحو مكان استخدام الإنترنت، ما قد يُحسّن التغطية في اتجاه معيّن. هذه الفكرة تستند إلى مبدأ انعكاس الموجات الراديوية، وهي تقنية تُستخدم حتى في بعض الهوائيات.
لكن يجدر بالذكر أن:
التأثير محدود ومؤقت.
لا يعوّض عن ضعف تغطية الشبكة أو مشاكل البنية التحتية.
لا يغني عن وضع الراوتر في موقع مركزي ومفتوح أو استخدام مقويات إشارة.
باختصار: الحيلة قد تساعد قليلاً في بعض الحالات، لكنها ليست حلاً سحريًا.
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