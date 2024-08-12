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حيل بسيطة لتقليل أعطال الثلاجة المتكررة في الصيف

تعبيرية
تراكم الثلج من أشهر أعطال الثلاجات




 

الإثنين، 12-08-2024 12:04 م

الوكيل الإخباري-   أعطال الثلاجة من الأمور التي تسبب إزعاجاً لكثير من ربات البيوت، خاصة خلال فصل الصيف نظراً لارتفاع درجات الحرارة، إذ يتسبب عطلها في خسارة كبيرة وقد تزداد الأمور سوءاً عند تأخر فني الصيانة.

هناك العديد من الحيل التي تساعد على حل مشكلة أعطال الثلاجة المتكررة، ومنها ضرورة التأكد من توصيل الثلاجة بالكهرباء بشكل جيد. حيث إنه في بعض الأوقات يتفاجأ الكثيرون بتوقف الثلاجة عن العمل، ما يجعلهم يظنون أن هناك عطلًا بها، وقد تكون المشكلة في الكهرباء، وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سي» .


ومن ضمن الحيل التي يجب على الأشخاص فعلها في حال وجود عطل في الثلاجة، هي التأكد من أن تبريد الثلاجة غير ضعيف. لذلك، عندما تجد أن الثلاجة لا تبرد بالشكل المناسب، يجب في البداية التأكد من ضبط منظم الحرارة على الدرجة المناسبة، قبل الاستعانة بفني الصيانة.

تراكم الثلج من ضمن الأشياء التي يجب على الأشخاص التأكد منها حال حدوث عطل في الثلاجة، وذلك لأنه عند تراكم الثلج بشكل غير طبيعي في الثلاجة، فقد يكون هناك عطل في مروحة الثلاجة أو نظام التبريد. وفي هذه الحالة، يجب فصل الكهرباء عن الثلاجة وإزالة الثلج.


نصائح لتجنب حدوث أعطال الثلاجة:
تنظيف الثلاجة وتجفيفها جيداً بعد إزالة الثلج.
فحص نظام التصريف وتنظيفه باستخدام عود صغير لإزالة أي انسدادات.
فحص باب الثلاجة، حيث إن الهواء الساخن يؤدي إلى تراكم الثلج.
ضبط درجة حرارة الثلاجة على درجة أقل لجعلها أكثر برودة.
تجنب فتح الباب باستمرار.
التأكد من أن المروحة تعمل بشكل طبيعي.
التأكد من وجود تهوية جيدة حول الثلاجة."

المصدر : صحيفة الوطن

gnews

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