حيل بسيطة لتقليل أعطال الثلاجة المتكررة في الصيف

ومن ضمن الحيل التي يجب على الأشخاص فعلها في حال وجود عطل في الثلاجة، هي التأكد من أن تبريد الثلاجة غير ضعيف. لذلك، عندما تجد أن الثلاجة لا تبرد بالشكل المناسب، يجب في البداية التأكد من ضبط منظم الحرارة على الدرجة المناسبة، قبل الاستعانة بفني الصيانة.
تراكم الثلج من ضمن الأشياء التي يجب على الأشخاص التأكد منها حال حدوث عطل في الثلاجة، وذلك لأنه عند تراكم الثلج بشكل غير طبيعي في الثلاجة، فقد يكون هناك عطل في مروحة الثلاجة أو نظام التبريد. وفي هذه الحالة، يجب فصل الكهرباء عن الثلاجة وإزالة الثلج.
نصائح لتجنب حدوث أعطال الثلاجة:
تنظيف الثلاجة وتجفيفها جيداً بعد إزالة الثلج.
فحص نظام التصريف وتنظيفه باستخدام عود صغير لإزالة أي انسدادات.
فحص باب الثلاجة، حيث إن الهواء الساخن يؤدي إلى تراكم الثلج.
ضبط درجة حرارة الثلاجة على درجة أقل لجعلها أكثر برودة.
تجنب فتح الباب باستمرار.
التأكد من أن المروحة تعمل بشكل طبيعي.
التأكد من وجود تهوية جيدة حول الثلاجة."
المصدر : صحيفة الوطن
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