حيل ذكية لتبريد المنزل خلال موجات الحر الشديدة - فيديو

الوكيل الإخباري- مع تزايد موجات الحر في الولايات المتحدة والعالم، أصبح من الضروري الاستعداد داخل المنزل، وليس الاكتفاء بتشغيل المكيف فقط، لتفادي مخاطر الحرارة على الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة، وتقليل استهلاك الطاقة.

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وبحسب موقع CNET، تشمل أبرز الإرشادات استخدام مكيّف متنقل عند الحاجة، ومراقبة درجات الحرارة داخل الغرف، وإغلاق الستائر خلال ساعات الذروة، مع فتح النوافذ ليلاً لتحسين التهوية.



كما يُنصح بصيانة أجهزة التكييف وتغيير الفلاتر بانتظام، وفحص العوازل لمنع تسرب الهواء، إضافة إلى تقليل مصادر الحرارة داخل المنزل مثل الطهي باستخدام الفرن أو تشغيل الأجهزة غير الضرورية.



ويُفضل أيضاً استخدام مصابيح LED لتقليل الحرارة، ومراقبة أي تسربات مياه أو أعطال قد تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، مع الاستعداد للتعامل السريع مع أي حالات طارئة مرتبطة بضربات الحرارة.

