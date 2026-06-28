الأحد 2026-06-28 04:07 م

حيل ذكية لتبريد المنزل خلال موجات الحر الشديدة - فيديو

با
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري-   مع تزايد موجات الحر في الولايات المتحدة والعالم، أصبح من الضروري الاستعداد داخل المنزل، وليس الاكتفاء بتشغيل المكيف فقط، لتفادي مخاطر الحرارة على الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة، وتقليل استهلاك الطاقة.

اضافة اعلان


وبحسب موقع CNET، تشمل أبرز الإرشادات استخدام مكيّف متنقل عند الحاجة، ومراقبة درجات الحرارة داخل الغرف، وإغلاق الستائر خلال ساعات الذروة، مع فتح النوافذ ليلاً لتحسين التهوية.


كما يُنصح بصيانة أجهزة التكييف وتغيير الفلاتر بانتظام، وفحص العوازل لمنع تسرب الهواء، إضافة إلى تقليل مصادر الحرارة داخل المنزل مثل الطهي باستخدام الفرن أو تشغيل الأجهزة غير الضرورية.


ويُفضل أيضاً استخدام مصابيح LED لتقليل الحرارة، ومراقبة أي تسربات مياه أو أعطال قد تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، مع الاستعداد للتعامل السريع مع أي حالات طارئة مرتبطة بضربات الحرارة.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

ت

كأس العالم بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة

كأس العالم الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه

عربي ودولي مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

قبض

منوعات سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

DF

تكنولوجيا هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 