حين يتحول الصالون إلى مساحة أمل.. تضامن مؤثر مع مريضة سرطان في لبنان - فيديو

الوكيل الإخباري- في لفتة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق مقطع فيديو لحظة تضامن حلاق في لبنان مع امرأة مصابة بمرض السرطان، حيث لم يكتفِ بحلق شعره دعماً لها، بل شاركه في المبادرة موظف آخر في الصالون وفتاة، فقاموا جميعاً بحلق شعرهم تعبيراً عن الدعم والمؤازرة.

اضافة اعلان



وظهر في الفيديو الحلاق وهو يبدأ بحلاقة شعر المريضة خلال جلسة داخل الصالون، قبل أن يفاجئها بانضمامه إليها، تلاه موظف في الصالون وفتاة جلست بدورها على الكرسي، في مشهد إنساني مؤثر عكس روح التعاطف والتكاتف في مواجهة المرض.



وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، حيث أشاد المتابعون بالمبادرة واعتبروها رسالة دعم نفسي قوية لمرضى السرطان، تؤكد أن التضامن المعنوي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي في رحلة الشفاء.