حين يتحول الصالون إلى مساحة أمل.. تضامن مؤثر مع مريضة سرطان في لبنان - فيديو

وظهر في الفيديو الحلاق وهو يبدأ بحلاقة شعر المريضة خلال جلسة داخل الصالون، قبل أن يفاجئها بانضمامه إليها، تلاه موظف في الصالون وفتاة جلست بدورها على الكرسي، في مشهد إنساني مؤثر عكس روح التعاطف والتكاتف في مواجهة المرض.
وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، حيث أشاد المتابعون بالمبادرة واعتبروها رسالة دعم نفسي قوية لمرضى السرطان، تؤكد أن التضامن المعنوي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي في رحلة الشفاء.
وتأتي هذه المبادرة لتسلّط الضوء على أهمية الوقوف إلى جانب المصابين بالسرطان نفسياً واجتماعياً، لما لذلك من أثر بالغ في تعزيز الأمل ورفع المعنويات.
-
أخبار متعلقة
-
وظيفة سحرية.. لماذا يحتوي باب الميكروويف على شبكة من النقاط السوداء؟
-
حفيدة هندية تحقق حلم جدّيها برؤية البحر لأول مرة وردّة فعلهما تخطف القلوب - فيديو
-
نهاية مأساوية لحفل زفاف.. انفجار غاز ينهي حياة عروسين وضيوفهما في باكستان - صور
-
شاهد لحظة اندلاع حريق في كواليس حفل غولدن غلوب 2026
-
طرق جذب الطاقة الإيجابية للمنزل وتحسين الأجواء
-
خطوات عملية لخفض فواتير الكهرباء
-
كيف يحارب الجيل الجديد الملل بمهارات صغيرة؟
-
مشهد مؤلم يبكي الملايين.. عراقي يرفض مغادرة النهر بحثاً عن طفليه الغرقى