حيوانات مفترسة تتجول في شوارع نيجيريا

الوكيل الإخباري- جرفت فيضانات في شمال نيجيريا، بعضاً من الحيوانات المفترسة، الموجودة في حديقة "ساندا كياريمي" الكبيرة إلى شوارع ولاية بورنو الشمالية، الأمر الذي تسبب في هلع بين السكان.





وأعلنت الحديقة النيجيرية، في بيان أن الفيضانات تسببت في نفوق نحو 80% من حيوانات الحديقة، التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية مثل الأسود والتماسيح.

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ودعت سكان ولاية بورنو الشمالية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بعد أن "جرفت الفيضانات بعض الحيوانات المفترسة إلى مجتمعاتنا مثل التماسيح والثعابين".

وأدت الفيضانات، التي بدأت بعد أن فاضت المياه عن السد بعد هطول أمطار غزيرة، إلى إجلاء آلاف الأشخاص.