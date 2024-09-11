حيوانات مفترسة تتجول في شوارع نيجيريا

وأعلنت الحديقة النيجيرية، في بيان أن الفيضانات تسببت في نفوق نحو 80% من حيوانات الحديقة، التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية مثل الأسود والتماسيح.
ودعت سكان ولاية بورنو الشمالية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بعد أن "جرفت الفيضانات بعض الحيوانات المفترسة إلى مجتمعاتنا مثل التماسيح والثعابين".
وقال مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن الكارثة ألحقت أضرارا بمرافق أخرى في عاصمة الولاية مايدوجوري، من بينها مكتب بريد ومستشفى تعليمي.
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