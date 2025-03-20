حيوان نادر يهاجم جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية - صورة

وفي تقرير القناة الذي حمل عنوان "مفاجأة على الحدود: حيوان نادر يهاجم جنود الجيش الإسرائيلي"، أكدت القناة أنه بعد البلاغ، توجه مفتش من هيئة المحميات الطبيعية إلى موقع الحادث، حيث تمكن من اصطياد الوشق المصري. تم نقل الحيوان إلى مستشفى الحياة البرية لإجراء فحوصات طبية عليه.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه يجري دراسة ما إذا كان حيوان الوشق قد أصبح معتادًا على التواجد بين البشر بسبب قربه من قاعدة عسكرية في المنطقة. وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول تأثير تواجد البشر بالقرب من الحيوانات البرية على سلوكها، خاصة مع تكرار الحوادث في المناطق الحدودية.
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