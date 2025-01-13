خادمة تخطف رضيعة سعودية وتلقيها بالشارع في مصر

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية القبض على خادمة متهمة باختطاف رضيعة سعودية تبلغ من العمر سنتين، قبل أن تقوم بإلقائها في أحد شوارع منطقة الدقي. الحادثة أثارت صدمة كبيرة في المجتمع المصري.

اضافة اعلان



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الدقي بلاغًا من سيدة سعودية تفيد باختطاف خادمتها لابنتها أثناء زيارتها لأحد الأسواق. وعند عودتها إلى المنزل، اكتشفت اختفاء الخادمة مع الطفلة، مما دفعها للإبلاغ عن الحادث.



وبدأت مباحث الجيزة فورًا في البحث عن الطفلة والخادمة، وتمكنت من القبض على الخادمة التي كانت قد اختفت بعد إلقاء الطفلة بالقرب من سلم للمشاة.



تواصل الجهات المختصة التحقيق مع الخادمة في انتظار عرضها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.