خبراء السفر يقدمون نصائح للتعامل مع إلغاء الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري- قد تتعرض الرحلات الجوية للتأخير أو الإلغاء، ما يسبب اضطرابات للمسافرين. ونصح خبراء السفر بعدة خطوات للتعامل مع هذه المواقف:

التواصل الفوري مع شركة الطيران لإعادة الحجز على أقرب رحلة متاحة، سواء عبر الهاتف، التطبيق أو شخصيًا في المطار.

التواجد في طابور خدمة العملاء أثناء محاولة حل المشكلة عبر التطبيق أو الهاتف، لأن بعض شركات الطيران تمتلك اتفاقيات مع خطوط جوية أخرى لإعادة الحجز.

طلب استرداد الأموال وحجز رحلة بديلة إذا لم تتوفر مقاعد لإعادة الحجز، مع ضرورة التحلي بالصبر والتخطيط البديل.

حجز الرحلات الصباحية يقلل من احتمالات التأخير أو الإلغاء، كما أن السفر المبكر قد يكون أرخص أحيانًا للرحلات الدولية.

أظهرت الدراسات أن السفر قبل الساعة السابعة صباحًا يقلل من معدل التأخير مقارنة بالرحلات في منتصف اليوم، ويعد توقيت أواخر الربيع الأفضل للحجز لتجنب الفوضى.



باختصار، ينصح الخبراء: احجز مبكرًا، سافر صباحًا، وتواصل مباشرة مع شركات الطيران عند أي طارئ لتجنب المفاجآت أثناء رحلتك.