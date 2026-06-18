خجلها خطف القلوب.. ابنة ميلوني حديث السوشال ميديا - فيديو

الوكيل الإخباري- ظهرت جينيفرا جيامبرونو، ابنة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، البالغة من العمر 10 سنوات، وهي تحاول تجنب عدسات المصورين أثناء وصولها مع والدتها للمشاركة في قمة السبع.

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ولفتت الطفلة الأنظار بخجلها الواضح، حيث ظهرت ممسكة بيد والدتها وتحاول الابتعاد عن الكاميرات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها ومقاطعها على نطاق واسع.