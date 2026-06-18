خجلها خطف القلوب.. ابنة ميلوني حديث السوشال ميديا - فيديو

ولفتت الطفلة الأنظار بخجلها الواضح، حيث ظهرت ممسكة بيد والدتها وتحاول الابتعاد عن الكاميرات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها ومقاطعها على نطاق واسع.
وتُعد جينيفرا ابنة ميلوني من شريكها السابق أندريا جيامبرونو، الذي انفصلت عنه عام 2023 بعد أزمة إعلامية أثارت جدلاً واسعاً في إيطاليا.
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