خدعة "بسيطة" تحافظ على الخيار طازجا ومقرمشا لفترة أطول

ومن أكثر الأخطاء الشائعة عند تخزين الخيار، وضعه بجانب خضروات تُطلق غاز الإيثيلين بكثرة، مثل الطماطم أو التفاح أو الأفوكادو، ما يسرّع من تلفه.
لكن ميلاني مندلسون، الطاهية ومؤسسة شركة "ميلاني كوكس"، كشفت عن حيلة بسيطة وفعالة لحفظ الخيار طازجًا لفترة أطول.
الطريقة:
لفّ كل خيارة على حدة بمنشفة ورقية.
ضع الخيارات الملفوفة داخل كيس بلاستيكي.
خزّنها في الدرج المخصص للخضراوات في الثلاجة.
تجنّب وضع الخيار بجانب مصادر الإيثيلين مثل الطماطم أو التفاح.
تساعد المناشف الورقية في امتصاص الرطوبة الزائدة، مما يمنع العفن ويحافظ على الخيار باردًا ومقرمشًا.
وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن هذه الطريقة تتيح للخيار البقاء طازجًا لمدة تصل إلى أسبوع إضافي مقارنة بالتخزين العادي.
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