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خدعة بسيطة لتذكر الأشياء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-09-2024 01:52 م

الوكيل الإخباري-   كشف أحد علماء كامبريدج عن خدعة بسيطة يمكن تطبيقها عند محاولة تذكر أشياء ننسىها بشكل لحظي، مثل مكان ترك المفاتيح أو سبب دخولنا إلى غرفة ما في المنزل.

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قال جون سيمونز، رئيس مختبر الذاكرة بجامعة كامبريدج، إن المحاولة النشطة لتذكر شيء ما "يمكن أن تمنع الوصول إلى ما نسعى له فعلاً".


وينصح بالتفكير في شيء آخر أو إيجاد طريقة للاسترخاء من أجل استرجاع الذكريات.


وفي بودكاست Rosebud، أوضح سيمونز قائلاً: "عندما يهدأ الجهد الذي بذلناه لتذكر شيء ما تدريجياً، وربما نفكر في أشياء أخرى أو نهدأ ونسترخي، يمكن استرجاع ما نسعى لتذكره".


وتحدث أيضاً عن ظاهرة محاولة تذكر اسم شخص ما، والتي غالباً ما تكون حاضرة في الذاكرة وكأننا على وشك قول الاسم ولكننا نفشل في ذلك، مؤكداً أن هذه الذكريات تعود في النهاية عندما نتوقف عن محاولة استرجاعها.

RT

 
gnews

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