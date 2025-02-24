 
الإثنين 2025-02-24 10:17 ص
 

خرجت ولم تعد .. اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات

البحث مستمر عن جيني هول
البحث مستمر عن جيني هول
الإثنين، 24-02-2025 09:10 ص
الوكيل الإخباري- حملة كبيرة تقوم بها السلطات البريطانية، للبحث عن فتاة لم تتجاوز الـ23 عاما، خرجت لممارسة الركض واختفت تماما عن الأنظار.اضافة اعلان


الفتاة هي جيني هول، والتي خرجت من مزرعة عائلتها في منطقة دورهام، الثلاثاء الماضي، في الساعة 3 ظهرا.

وقالت شرطة دورهام إن آخر موقع معروف لها كان على الطريق بين ستانهوب وإغليستون، حيث كانت سيارتها من نوع فورد فوكس الحمراء متوقفة.

ومع دخول عملية البحث الكبرى يومها الرابع، السبت، قالت الشرطة إن عناصر الشرطة إلى جانب فرق البحث والإنقاذ الجبلي، سيعملون في غابة هامسترلي والمناطق المحيطة بها للبحث عن أي أثر لها.

وبدأت السلطات بإطلاق "الدرونز" في مسارات الركض، التي من المشتبه أن تكون جيني سلكتها لممارسة الركض.

وشوهدت جيني آخر مرة وهي ترتدي سترة زرقاء عليها شعار John Deere وبنطال رياضي داكن.

وقالت عائلتها للشرطة إنها ربما كانت "ترتدي سترة خضراء وشعرها مرفوع".

وتعرضت القضية لضربة مؤلمة، عندما أكدت الاستخبارات الرقمية إنهم أجروا تحقيقات مكثفة حول هاتفها المحمول وساعتها الذكية وتطبيقات الجري التي تستخدمها، لكن التحقيق لم يسفر عن أي نتائج لتحديد المكان.

وقالت السلطات، الجمعة، إنهم أصبحوا "قلقين جدا" حيث تركز البحث على مسارات الجري بين إيغليستون وهامسترلي التي تستخدمها جيني هول بانتظام.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد وبلغ 4400 ميغاواط

تعبيرية

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات توفير "مستقبلي" للعام 2025

تعبيرية

أخبار محلية السير: لا انجماد على الطرق وحوادث دون إصابات خطيرة

أرشيفية

اقتصاد محلي بعد موجة ارتفاعات قياسية.. استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الثاني على التوالي

وزير العمل الدكتور خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل: أكثر من 46 ألف عقد عمل وُقِّع من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

ا

فلسطين ويتكوف: إعادة بناء غزة تستغرق 15 عاما

أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة

عربي ودولي اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة

أرشيفية

فلسطين عودة تدريجية للتعليم في مدارس غزة رغم الظروف الصعبة



 




الأكثر مشاهدة