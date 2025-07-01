الثلاثاء 2025-07-01 10:05 ص
 

خطأ أثناء تشغيل أجهزة التكييف يضاعف فاتورة الكهرباء

ؤيقفلب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-  مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف. إلا أن مجموعة من النصائح البسيطة يمكن أن تُساهم في خفض فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، وفقًا لما أورده موقع The Spruce.

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احذر زر "Fan" في جهاز التكييف
يؤكد خبراء أن استخدام زر Fan في جهاز التكييف قد يؤدي إلى مضاعفة استهلاك الكهرباء، إذ يعمل هذا الزر على توزيع الهواء في الغرفة باستمرار، ما يزيد من الحمل الكهربائي. بدلاً من ذلك، يُنصح باستخدام وضع "Mode" على Dry، حيث يساهم في امتصاص الرطوبة وتخفيض استهلاك الكهرباء دون التأثير على كفاءة التبريد.


نظافة فلتر الهواء
تغيير فلتر الهواء كل 6 أشهر على الأقل يُعد من أهم عوامل كفاءة عمل المكيف. فلتر نظيف يُساعد الجهاز على العمل بسلاسة دون استهلاك زائد للطاقة.


إغلاق الأبواب والنوافذ
من الضروري إغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف للحفاظ على درجة حرارة الغرفة، ما يُساعد الجهاز على العمل بنظام الفصل التلقائي دون الحاجة إلى تشغيله لفترات طويلة.


فعالية خاصية Auto
خاصية Auto تتيح للجهاز ضبط سرعة المروحة تلقائيًا، ما يقلل من استهلاك الكهرباء بشكل كبير. كما يُنصح بتجنب استخدام زر Turbo، لأنه يرفع سرعة المروحة إلى أقصى درجة ويؤدي إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء.


باتباع هذه الإرشادات البسيطة، يمكن تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على فواتير الطاقة، دون التنازل عن راحة التبريد في أيام الحر الشديدة.

 

صدى البلد 

 
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