خطأ بسيط يهدد حياتك أثناء القيادة

أوضحت المنظمة أنه إذا قام الراكب الأمامي بوضع ساقيه على لوحة القيادة، فإن الوسادة الهوائية المنطلقة في حالة وقوع حادث يمكن أن تدفع السيقان إلى الخلف بسرعة كبيرة، ومن ثم ينزلق الحوض تحت حزام الأمان، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو مميتة.
ربط حزام الأمان بشكل صحيح
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي أن يتخذ الراكب الأمامي وضعية جلوس صحيحة، بحيث يتسنى لحزام الأمان توفير حماية كافية له.
ولهذا الغرض، ينبغي ربط حزام الأمان بحيث يمر على منتصف الكتف، دون أن يلمس الرقبة، أو يمر بجانب الذراع، أو يستقر تحت الإبطين.
وينبغي أن يكون حزام الأمان مشدوداً منذ البداية، كما ينبغي ألا يمر فوق الأشياء الصلبة في الملابس مثل الهاتف الجوال أو المفاتيح.
وينبغي أيضاً أن تكون الحافة العلوية لمسند الرأس على نفس مستوى ارتفاع قمة الرأس.
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