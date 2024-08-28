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"خطأ تقني" يمنح مسافرين خصما ضخما على تذاكر الدرجة الأولى

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 28-08-2024 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة طريفة، باعت شركة "كانتاس" الأسترالية للطيران عن طريق الخطأ مئات تذاكر الطيران من الدرجة الأولى بخصم كبير، بسبب خطأ تقني في نظام الترميز، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت". 

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وقالت الصحيفة إن شركة الطيران تخطط الآن لاسترداد الأموال أو تخفيض درجة السفر للركاب الذي حجزوا تذاكرهم.


وفي التفاصيل، فتحت شركة طيران "كانتاس" يوم الخميس الماضي باب الحجز لرحلاتها من أستراليا إلى الولايات المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، ولكن بسبب خطأ تقني، ظهرت رحلات الدرجة الأولى أقل تكلفة بنسبة 85% من أسعارها العادية. إذ تم إدراجها بسعر 5000 دولار، أي أقل بنحو 150 ألف دولار من المعتاد. 


وعُرضت الأسعار المخفضة عبر الموقع لمدة ثماني ساعات تقريبًا، وخلال هذه الفترة تمكن أكثر من 300 عميل من حجز رحلات بين أستراليا والولايات المتحدة.

 

 وتشمل تذاكر الدرجة الأولى الدخول إلى صالات المطار، وتناول الشمبانيا، ومقعدًا كبيرًا وأغطية، ووسائل راحة أخرى متنوعة.


ولكن لسوء الحظ، تبين أن تذاكر الدرجة الأولى الرخيصة كانت نتيجة خطأ تقني. ووفقا لشروط وأحكام "كانتاس" عبر موقعها الإلكتروني، يحق للشركة إلغاء الحجز، أو استرداد المال، أو إصدار تذكرة جديدة بالسعر الصحيح إذا قدمت أسعاراً خاطئة.


وأكدت الشركة إنها ستسمح للركاب باختيار درجة أعلى، ولكن ليس الدرجة الأولى. ووفقا لشركة الطيران، فإن راكب درجة الأعمال سيحصل على تذكرة أرخص بنسبة 65% من المعتاد.


وقال متحدث باسم شركة الطيران الأسترالية "للأسف، كان يصعب تصديق تكاليف التذاكر المعروضة. وكبادرة حسن نية، سنقوم بإعادة حجز تذاكر درجة الأعمال للعملاء دون أي تكلفة إضافية. كما سيتمتع العملاء بخيار استرداد المبلغ الذي دفعوه بالكامل لو أرادوا".

 
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gnews

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