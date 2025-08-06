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خطأ شائع أثناء الغسيل يتسبب في بقاء البقع الغامضة على الملابس

خطأ شائع أثناء الغسيل يتسبب في بقاء البقع الغامضة على الملابس.. احذريه
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 07:23 ص

الوكيل الإخباري-  هل سبق لك أن غسلت ملابسك وجففتها لتكتشف أنها ما تزال غير نظيفة تمامًا؟ في بعض الأحيان، قد تظهر بقع وعلامات غامضة على الملابس حتى بعد غسلها، وقد كُشف مؤخرًا عن خطأ شائع يرتكبه الكثيرون أثناء الغسيل، يُعد سببًا رئيسيًا في بقاء هذه البقع.اضافة اعلان


وبحسب ما نقله موقع «دايلي إكسبريس»، يمكن أن تحدث هذه التغيرات في اللون نتيجة عدة أسباب، منها تسرب الصبغات من الملابس الأخرى، أو استخدام منتجات تبييض، وحتى الغسالة المتسخة التي قد تنقل الأوساخ إلى الملابس.

وأضاف التقرير: "لكن إذا استُبعدت هذه الاحتمالات وما زالت البقع الغامضة تظهر، خصوصًا على الملابس البيضاء، فقد يكون السبب أبسط مما تتوقع، ويتعلق بكيفية غسل الملابس".

ورغم حرص البعض على تنظيف الغسالة بانتظام، وعدم ملاحظتهم لرائحة كريهة تنبعث من الملابس بعد غسلها، فإن المشكلة قد تستمر.

طريقة التخلص من البقع الغامضة على الملابس

وأوضح التقرير أن "استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل" هو السبب الرئيسي وراء هذه البقع، مشيرًا إلى أن استخدام كمية قليلة أيضًا قد يؤدي إلى النتيجة ذاتها.

وأكد التقرير أن الإفراط في استخدام المنظفات يؤدي إلى عدم شطف الملابس بشكل صحيح، إذ لا تذوب الكمية الزائدة من المنظف في كمية الماء المحددة لدورة الغسيل، مما يؤدي إلى تراكم الرواسب على الأقمشة، خاصة الخشنة منها.

 
 
gnews

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