خطأ شائع في ضبط هواء الإطارات.. 99% من أصحاب السيارات يقعون فيه

الوكيل الإخباري- أطلق خبراء صيانة السيارات، تحذيرا من خطورة ضبط ضغط الهواء في الإطارات وذلك عقب السير لمسافات طويلة، موضحين أن زيادة درجة حرارة الإطارات يعمل على قراءة غير دقيقة لضغط الهواء.

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وأشاروا إلى أن أفضل طريقة لضبط ضغط الإطارات هي ترك السيارة على الأقل ساعة بعد التوقف، حتى تبرد الإطارات تمامًا، ومن ثم ضبطها حسب النسب الموصى بها في كتالوج السيارة، مع تجنب أي زيادة أو نقصان.



خطأ شائع في ضبط هواء الإطارات



حتى تتمكن من الحفاظ على سلامة الإطارات والتقليل من انفجارها عند القيادة، وأوصى الخبراء بأنه من الضروري إجراء فحص دوري للإطارات كل أسبوعين، وبحد أقصى مرة واحدة كل شهر، على أن يكون الغرض من تلك النصائح هو تعزيز السلامة على الطرق وتجنب الحوادث التي تكون بسبب مشاكل الإطارات، كما يعتقد بعض ملاك وقادة السيارات أن هواء «إطارات السيارة» من أكثر ما يتم متابعته، ولا يعلمون بأن هناك علامات لا بد متابعتها واكتشافها عند ظهورها في الإطارات، إذ أن تأخر اكتشافها يهدد بوقوع كارثة.



إهمال هواء الإطارات



ومن جهته، كشف عماد الفقي، فني صيانة وفحص إطارات السيارات، إن شريحة كبيرة من ملاك وقادة السيارات يهتمون فقط بهواء الإطارات، فيما يهملون متابعة علامات التي قد تظهر فجأة في إطارات سياراتهم وتهدد بوقوع الحوادث.



عيوب الإطارات



وفي هذا السياق، أوضح فني صيانة «إطارات السيارة»، أن الفحص يضمن اكتشاف العلامات التى يمكن أن تظهر على «إطارات السيارة»، مثل التشققات، أو الانتفاخات والبالونات، أو زيادة الهواء، مشيرًا إلى أن هذه العيوب خطيرة ولا بد من عدم الاستهانة بها.



موعد الفحص



وذكر “الفقي” أن فحص «إطارات السيارة» لا بد أن يكون بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين على أقصى تقدير، موضحًا أن ذلك يضمن تعديل هواء إطارات السيارة ليضمن سلامة الإطار، والتعامل السريع مع ما يظهر على الإطارات من علامات أو عيوب تمثل خطراً على سلامة السيارة وركابها.