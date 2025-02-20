خطأ شائع في ضبط هواء الإطارات.. 99% من أصحاب السيارات يقعون فيه

خطأ شائع في ضبط هواء الإطارات
حتى تتمكن من الحفاظ على سلامة الإطارات والتقليل من انفجارها عند القيادة، وأوصى الخبراء بأنه من الضروري إجراء فحص دوري للإطارات كل أسبوعين، وبحد أقصى مرة واحدة كل شهر، على أن يكون الغرض من تلك النصائح هو تعزيز السلامة على الطرق وتجنب الحوادث التي تكون بسبب مشاكل الإطارات، كما يعتقد بعض ملاك وقادة السيارات أن هواء «إطارات السيارة» من أكثر ما يتم متابعته، ولا يعلمون بأن هناك علامات لا بد متابعتها واكتشافها عند ظهورها في الإطارات، إذ أن تأخر اكتشافها يهدد بوقوع كارثة.
إهمال هواء الإطارات
ومن جهته، كشف عماد الفقي، فني صيانة وفحص إطارات السيارات، إن شريحة كبيرة من ملاك وقادة السيارات يهتمون فقط بهواء الإطارات، فيما يهملون متابعة علامات التي قد تظهر فجأة في إطارات سياراتهم وتهدد بوقوع الحوادث.
عيوب الإطارات
وفي هذا السياق، أوضح فني صيانة «إطارات السيارة»، أن الفحص يضمن اكتشاف العلامات التى يمكن أن تظهر على «إطارات السيارة»، مثل التشققات، أو الانتفاخات والبالونات، أو زيادة الهواء، مشيرًا إلى أن هذه العيوب خطيرة ولا بد من عدم الاستهانة بها.
موعد الفحص
وذكر “الفقي” أن فحص «إطارات السيارة» لا بد أن يكون بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين على أقصى تقدير، موضحًا أن ذلك يضمن تعديل هواء إطارات السيارة ليضمن سلامة الإطار، والتعامل السريع مع ما يظهر على الإطارات من علامات أو عيوب تمثل خطراً على سلامة السيارة وركابها.
-
أخبار متعلقة
-
الحكم بالإعدام على 5 أشقاء في مصر .. تفاصيل
-
اتهام عصابة متخصصة في سرقة منازل الرياضيين بأميركا
-
في هذا التاريخ.. الأرض على موعد مع القمر الدموي
-
شاهد كيفية قيادة السيارة في أبرد مدينة على الأرض
-
من "النرجسي" إلى "الانتهازي".. خبراء: ابتعد عن 4 أشخاص حتى لا تُصاب بالاكتئاب
-
رياح كوكب اسمه من دولة عربية سرعتها 72 ألف كيلومتر بالساعة
-
كيف تعمل سخانات رقائق الألومنيوم على تحسين كفاءة الطاقة في تدفئة المناشف الكهربائية
-
بعد شم رائحة المومياوات المصرية القديمة… مفاجأة تصيب العلماء