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خطأ فادح.. ألغام داخل متحف للأثاث في بولندا

غاغا
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير أن أفرادًا في الجيش البولندي ارتكبوا خطأ كبيرًا، تمثل في إرسال 240 لغمًا مضادًا للدبابات إلى مستودع شركة أثاث عن طريق الخطأ. وذكرت وكالة "بي إيه بي" البولندية، السبت، أن الحادثة وقعت في يوليو 2024، إلا أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء عليها إلا مؤخرًا.

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وأفادت التقارير أن الموظفين في الشركة اكتشفوا البضائع العسكرية وقاموا بإبلاغ الشرطة العسكرية البولندية ، التي تولت نقل الألغام في اليوم ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن أربعة عسكريين متورطين في هذا الإهمال يواجهون احتمال السجن لعدة أعوام نتيجة الحادث.

ورغم مرور 6 أشهر على الواقعة، إلا أن البولنديين لم يعرفوا تفاصيلها إلا من خلال تقارير إعلامية حديثة.

وأقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش رئيس إدارة تفتيش دعم القوات المسلحة في نفس اليوم، واقترح خليفة له يوم الجمعة.

وكشفت بوابتا "أونيت دوت بي إل" و "فيرتوالانا بولسكا" الإخباريتان أن الألغام المضادة للدبابات كان من المفترض أن يتم تفريغها من قطار قرب مدينة شتشتين شمالي البلاد الصيف الماضي إلى جانب كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى، إلا أن الجنود تركوا على ما يبدو جزءا من هذه الشحنة الخطيرة بسبب الإهمال. 

 

لبنان 24

 

 
gnews

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