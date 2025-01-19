خطأ فادح يرتكبه الجميع.. لا تخزنوا الحليب في هذا المكان!

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء من خطأ شائع يرتكبه كثيرون عند وضع الحليب في باب الثلاجة، حيث يؤدي ذلك إلى تسرب الزجاجات عند ميلها، مما يؤثر على جودة الحليب وسلامته.

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وتم وصف وضع زجاجات الحليب في باب الثلاجة بالفكرة السيئة، إذ يؤدي إلى إهدار الحليب وبالتالي تكبد مزيد من التكاليف. يعود السبب إلى أن باب الثلاجة هو الجزء الأكثر دفئًا بسبب الفتح المتكرر للباب.



وأشارت الدراسات إلى أن الأسر في المملكة المتحدة تتخلص من حوالي 250 جنيهًا إسترلينيًا من الطعام لكل فرد سنويًا، أي ما يعادل 1000 جنيه إسترليني لعائلة مكونة من أربعة أفراد.



وتؤكد الدراسات أن تنظيم الثلاجة بطريقة صحيحة يُعد أمرًا حيويًا في تقليل هدر الطعام والحفاظ على جودته. موضحة أن تنظيم الثلاجة ليس مجرد مسألة جمالية، بل يؤثر بشكل مباشر على مدة صلاحية الطعام وميزانية الأسرة.



نصائح لتخزين الطعام بشكل صحيح:

- الرف السفلي: بما أنه الأبرد، يعتبر مثاليًا لتخزين اللحوم النيئة.

- الرفوف الوسطى: تحافظ على الظروف المثالية للمنتجات الألبان والطعام المحضر.

- وضع الحليب: يفضل تخزين الحليب في الرف الأوسط حيث تظل درجات الحرارة أكثر ثباتًا.

- وضع التوابل والمشروبات: يتم وضعها في الباب، حيث تتناسب مع درجة الحرارة في تلك المنطقة.



باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل هدر الطعام والحفاظ على جودته، مما يعود بالنفع على صحة الأسرة وميزانيتها.