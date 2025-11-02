الأحد 2025-11-02 11:01 ص
 

خطة تأمين محكمة.. كيف تزينت الجيزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (صور)

المتحف المصري الكبير
 
الأحد، 02-11-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت شوارع الجيزة أجواء احتفالية مبهجة مع انطلاق الحافلات المخصصة لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث استقبلها السكان بالتصفيق والهتافات، معبرين عن فخرهم بالحدث الثقافي الأبرز في تاريخ مصر الحديث.

وتزينت الحافلات بأعلام مصر وشعارات المتحف، فيما صدحت الأغاني الوطنية في أرجاء الشوارع، ما أضفى أجواء من البهجة والانتماء. وحرص العديد من السكان على التقاط الصور التذكارية بجانب الحافلات، بينما ارتدى الأطفال ملابس فرعونية احتفالًا بالمناسبة.


وقبيل الافتتاح، نفذت أجهزة الدولة خطة تطوير شاملة بمحيط المتحف، شملت رصف وتنظيم الشوارع، وإنارتها وتشجيرها، إلى جانب تزيينها بمجسمات فنية لرموز ثقافية وعلمية ودينية ورياضية، في إطار توحيد الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.


كما خصصت الدولة شاشات عرض ضخمة في الشوارع والمناطق الحيوية لبث فعاليات الافتتاح مباشرة، لإشراك السكان في الأجواء الاحتفالية.


وشاركت وزارة الداخلية في التحضيرات من خلال وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الفعالية، تضمنت انتشارًا أمنيًا واسعًا في محيط المتحف والطرق المؤدية إليه، وتأمين مسارات الوفود وأماكن إقامتهم، بما يعكس صورة حضارية ومنظمة أمام الزوار والمشاركين في الحدث العالمي.

 

 

ارم نيوز  

 

 
 
