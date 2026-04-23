خطر خفي في أكياس الشاي يثير مخاوف صحية

الوكيل الإخباري- تثير أكياس الشاي مخاوف صحية متزايدة بعد أن كشفت أبحاث حديثة أنها قد تطلق مليارات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في كوب واحد، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على صحة الإنسان.

اضافة اعلان



وتشير دراسات علمية إلى أن هذه الجسيمات المتناهية الصغر يمكن أن تنتقل إلى الجسم عبر الطعام والشراب، حيث قد تستقر في الأنسجة، فيما لا تزال آثارها الصحية طويلة المدى قيد البحث، رغم وجود مؤشرات أولية تربط التعرض لها بتأثيرات خلوية مختلفة.



ووفق تحليل شمل 19 دراسة أجراها باحثون في إيران والمملكة المتحدة، قد يحتوي كيس الشاي الواحد على نحو 1.3 مليار جسيم بلاستيكي وهو جاف، بينما قد يرتفع العدد إلى نحو 14.7 مليار جسيم بعد النقع في الماء الساخن، نتيجة تفكك المواد بفعل الحرارة.



وتُظهر النتائج أن الأكياس المصنوعة من النايلون أو البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) تطلق كميات أكبر من الجسيمات عند تعرضها للماء القريب من الغليان، مقارنة بمواد أخرى.



ويرجّح العلماء أن مصدر هذه الجسيمات قد يكون مادة تصنيع الكيس نفسها، أو التلوث خلال الإنتاج، أو تسرب مركبات كيميائية، إلا أن تحديد المصدر الدقيق لا يزال غير محسوم.



ولا يقتصر التعرض للبلاستيك على أكياس الشاي فقط، إذ قد تحتوي مشروبات أخرى مثل الشاي الجاهز أو شاي الفقاعات على جسيمات بلاستيكية مصدرها العبوات أو الأدوات المستخدمة مثل الأكواب والأغطية والمصاصات.