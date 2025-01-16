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خطر على الجهاز وتسبب فوضى.. أطعمة لا ينبغي طهيها في الإير فراير

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الإير فراير
الخميس، 16-01-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري- أصبحت المقالي الهوائية "الإير فراير" من الأدوات المفضلة لربات البيوت لتحضير الطعام بسرعة وسهولة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا ينصح بطهيها فيها. من أبرز هذه الأطعمة المعكرونة، حيث لا يُنصح بطهيها في المقلاة الهوائية بدلًا من غليها في الماء.

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السبب يعود إلى أن المعكرونة تحتاج إلى سائل لكي تنضج بشكل صحيح، وعند استخدام المقلاة الهوائية، قد تتسبب السوائل والصلصات في تناثر الطعام داخل المقلاة، مما يؤدي إلى فوضى صعبة التنظيف ويمكن أن يكون أيضًا خطرًا.


إذا كنتِ تبحثين عن تحضير رقائق معكرونة أو طعام لا يحتاج إلى غليان، فإن المقلاة الهوائية ستكون خيارًا آمنًا. لكن بالنسبة للطهي العادي للمعكرونة، يظل غليها في الماء هو الطريقة الأفضل.

 

المصري اليوم 

 
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