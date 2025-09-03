الأربعاء 2025-09-03 10:19 ص
 

خطوات بسيطة تحمي الكتان من التجعّد بعد الغسيل أو التخزين

خمو
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-09-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد الكتان من الأقمشة التي تجمع بين الأناقة البسيطة والراحة اليومية، وقد رافق الإنسان منذ آلاف السنين في صناعة الملابس والمفروشات، بفضل خصائصه الطبيعية التي توفر تهوية مثالية وشعورًا بالانتعاش، خصوصًا في الأجواء الحارة.

لكن رغم جاذبيته، يواجه الكتان تحديًا معروفًا: التجاعيد السريعة. فبنيته النباتية الصلبة وافتقاره للمرونة تجعله عرضة للتكسر عند الطي أو الضغط. ورغم ذلك، لا داعي للتخلي عن ارتدائه، فبعض الخطوات البسيطة في الغسيل، التجفيف، والكي تضمن الحفاظ على مظهره الراقي.


✦ خطوات العناية بالكتان:
الغسيل: استخدم ماءً باردًا أو فاترًا، ودورة لطيفة. اغسل القطع بمفردها باستخدام منظفات خفيفة وتجنب منعمات الأقمشة القوية.
التجفيف: الأفضل التجفيف بالهواء، بعيدًا عن الشمس المباشرة. أما المجفف، فبدرجة منخفضة مع إخراج القطعة قبل أن تجف تمامًا.
الكي: قم بكي الكتان وهو لا يزال رطبًا قليلًا، ويفضّل وضع قطعة قماش قطنية بين المكواة والقماش.
البخار: خيار ممتاز للملابس الكبيرة أو المزخرفة، ويمنح نتائج ناعمة دون لمعان مزعج.
التخزين: استخدم أكياس قماشية قابلة للتنفس، وعلّق الملابس للحفاظ على شكلها الطبيعي، مع تجنب طيّها لفترات طويلة.


✦ نصيحة أخيرة:
الكتان لا يحتاج أن يكون خاليًا تمامًا من التجاعيد ليبدو أنيقًا. جزء من جاذبيته يكمن في مظهره الطبيعي والمريح. فالعناية الذكية تعني الحفاظ على هذا التوازن بين النعومة والواقعية، دون الحاجة للمثالية المبالغ فيها.

 

الجزيرة 

 
 
