خطوات نحو عام أهدأ.. كيف تعيد المرأة شحن ذاتها مع بداية العام؟

خطوات أساسية لإعادة الشحن العاطفي:
اللطف بالنفس: الحفاظ على نوم منتظم، تناول وجبات مغذية، شرب الماء، وممارسة نشاطات ممتعة مثل القراءة أو الرسم لمدة 30 دقيقة يوميًا.
وضع حدود واضحة: تحديد ساعات العمل والالتزامات المنزلية لتخفيف الضغط النفسي.
التواصل مع الطبيعة: المشي في الهواء الطلق لاستنشاق الهواء النقي والشمس الصباحية.
التدوين اليومي: كتابة الأفكار والمشاعر لتفريغ التوتر وتحقيق صفاء الذهن.
تمارين التنفس العميق: تخفيف التوتر وتعزيز التركيز والاسترخاء.
العطاء والمساعدة: التطوع أو تقديم المساعدة للأصدقاء والعائلة لتعزيز الشعور بالرضا والهدف.
الجزيرة
-
