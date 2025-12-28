الأحد 2025-12-28 01:19 م

خطوات نحو عام أهدأ.. كيف تعيد المرأة شحن ذاتها مع بداية العام؟

الأحد، 28-12-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   مع بداية العام الجديد، تسعى كثير من النساء إلى إعادة الشحن العاطفي لاستعادة الطاقة النفسية والشعور بالتجدد بعد ضغوط العام السابق. ويُقصد به إطار عام للعناية بالنفس يدعم الصحة النفسية والعاطفية والجسدية، ويشمل ممارسات يومية بسيطة تعزز التوازن والرفاهية.

خطوات أساسية لإعادة الشحن العاطفي:
اللطف بالنفس: الحفاظ على نوم منتظم، تناول وجبات مغذية، شرب الماء، وممارسة نشاطات ممتعة مثل القراءة أو الرسم لمدة 30 دقيقة يوميًا.
وضع حدود واضحة: تحديد ساعات العمل والالتزامات المنزلية لتخفيف الضغط النفسي.
التواصل مع الطبيعة: المشي في الهواء الطلق لاستنشاق الهواء النقي والشمس الصباحية.
التدوين اليومي: كتابة الأفكار والمشاعر لتفريغ التوتر وتحقيق صفاء الذهن.
تمارين التنفس العميق: تخفيف التوتر وتعزيز التركيز والاسترخاء.
العطاء والمساعدة: التطوع أو تقديم المساعدة للأصدقاء والعائلة لتعزيز الشعور بالرضا والهدف.

التركيز على اللحظة الحالية: ممارسة اليقظة الذهنية للاستمتاع بالحياة وفهم الذات بشكل أفضل.

 

ويُشدد الخبر على أن هذه الممارسات مرنة ويمكن تكييفها مع الروتين اليومي، فهي أدوات لتعزيز السكينة والفرح والتوازن النفسي في الحياة اليومية.


الجزيرة  

 
 


