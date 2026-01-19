خطوات يومية بسيطة تقلل فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة
لا تترك الإنارة أو الأجهزة تعمل دون حاجة، خصوصاً المكيّف والتلفاز.
فصل الأجهزة من القابس
بعض الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مطفأة (وضع الاستعداد).
استخدام لمبات LED
تستهلك طاقة أقل وتدوم أطول من اللمبات العادية.
ترشيد استخدام المكيّف
اضبطه على درجة معتدلة (24–26 م°)، وأغلق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل.
الاعتماد على الإضاءة الطبيعية نهاراً
يقلل استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
تشغيل الغسالة عند الامتلاء
وتجنّب تشغيلها لأحمال قليلة.
اختيار أجهزة موفّرة للطاقة
الأجهزة ذات الكفاءة العالية تقلل الاستهلاك على المدى الطويل.
