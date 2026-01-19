خطوات يومية بسيطة تقلل فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ

الوكيل الإخباري- إذا أردت تخفيف فاتورة الكهرباء، ينصح خبراء الطاقة باتباع مجموعة من الخطوات اليومية البسيطة، التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد، دون التأثير على متطلبات الحياة الأساسية.



