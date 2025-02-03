'خطوة احتجاجية'.. حقيقة حريق مطار بيروت - فيديو

من جانبها، أكدت إدارة المطار أنه تم السيطرة على الحريق وأن العمليات تسير بشكل طبيعي. كما تفقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن الموقع.
مسافر يتسبب بحريق في مطار بيروت#فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Jpn0WdDjvd— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 3, 2025
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