'خطوة احتجاجية'.. حقيقة حريق مطار بيروت - فيديو

الوكيل الإخباري- اندلع حريق يوم الأحد في مطار بيروت الدولي، وتوجهت فرق الإطفاء بسرعة لإخماده. الحريق نشب في قسم الترحيل بالمطار، حيث أقدم أحد الركاب على حرق أريكة في مكتب الترحيل احتجاجًا على قرار ترحيله، بعد أن تم إحالته إلى المكتب بسبب مخالفته للقوانين والتدخين على متن الطائرة.

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من جانبها، أكدت إدارة المطار أنه تم السيطرة على الحريق وأن العمليات تسير بشكل طبيعي. كما تفقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن الموقع.

#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Jpn0WdDjvd مسافر يتسبب بحريق في مطار بيروت #فيديو February 3, 2025

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