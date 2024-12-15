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خطورة كبيرة لترك شاحن الهاتف بالمقبس بصفة دائمة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 08:01 ص

الوكيل الإخباري-   تقريباً، لا يوجد أحد لا يترك شاحن الهاتف المحمول في المقبس طوال الوقت، سواء كان يتم شحن الهاتف أم لا. فقد أصبحت عادة تلازم الجميع وموجودة في المنازل والمكاتب والمحلات التجارية.

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فقد اعتاد الكثيرون على ترك أجهزة شحن الهاتف في المقبس حتى بعد اكتمال شحن الهاتف.


وقد تبدو هذه العادة غير ضارة، إلا أنه اتضح أن لها عواقب سلبية، بحسب خبراء التقنية.


فبحسب الخبير التقني سيرجي بيريجنوي: "عند ترك جهاز الشحن في المقبس من دون تحميل، تستمر مكوناته في العمل، ما يؤدي إلى تسريع استهلاكها لأن بقاء جهاز الشحن تحت الجهد الكهربائي باستمرار قد يتسبب في تعطل الجهاز. وخاصة إذا لم يكن مخصصًا للاستخدام لفترة طويلة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".


كما يستمر استهلاك الكهرباء، حتى عندما لا يكون الهاتف متصلاً بجهاز الشحن. لأنه يحتوي على محول يخفض الجهد القياسي من 220 فولت إلى 5 فولت، حيث تظل هذه الوظيفة نشطة حتى عندما يبقى في المقبس من دون إيصاله بالهاتف.


وبحسب الخبير التقني، ينسى البعض أو لا يدرك أن ترك الشاحن في مقبس الكهرباء يمثل مصدرًا مفتوحًا للكهرباء، ويمكن أن يتسبب بكارثة مع وجود أطفال صغار أو حيوانات في المنزل، حيث يمكن أن يلمسوه عن طريق الخطأ، ما قد يؤدي إلى إصابتهم. كما يمكن لطفل أو حيوان أليف أن يعض سلك الشاحن، ما يشكل خطرًا أيضًا.


ويمكن أن يؤدي ترك أجهزة الشحن موصولة بالكهرباء إلى ارتفاع درجة حرارته ونشوب حريق، خاصة إذا كانت جودة جهاز الشحن منخفضة.


كما أن تغير شدة التيار الكهربائي قد يلحق الضرر بهذه الأجهزة وقد تصبح مصدرًا للحريق.

 

 

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