خطوط ألاسكا الجوية في الولايات المتحدة توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "ألاسكا إيرلاينز" الأميركية تعليق جميع رحلاتها الجوية، مساء الأحد، بعد تعرض أنظمتها لعطل تقني مفاجئ، دون الكشف عن طبيعة الخلل.

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وفي بيان رسمي، قالت الشركة: "عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، واجهنا عطلاً تقنياً أثر على عملياتنا، ما استدعى وقفاً مؤقتاً لكافة رحلات ألاسكا وهورايزون إير".



وأشارت إلى أن آثار التوقف ستظل واضحة طوال المساء، بينما لم تصدر تفاصيل إضافية عن سبب الانقطاع، الذي يُعد الثاني خلال ما يزيد قليلاً عن عام.