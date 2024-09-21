 
السبت 2024-09-21 05:36 م
 
 

خطيب المسجد النبوي: مستخدمو "التواصل الاجتماعي" يخدعون الناس ويأكلون أموالهم

خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ
خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ
السبت، 21-09-2024 02:13 م
الوكيل الإخباري-   قال إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة أمس: إن الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقحمون أنفسهم في ما لا يعلمون، فيتحدثون بغير تخصص في كل مجال، سياسي أو طبي أو اجتماعي أو تعبير للرؤى، فيخدعون الأغرار، ويقصد الكثير منهم أكل أموال الناس بالباطل مما ينالهم جراء المتابعين.اضافة اعلان


وحذر خطيب المسجد النبوي المسلمين من الشائعات، والأراجيف، وتتابع المعلومات ولو كثر ناقلوها، وعظم شائعوها، "إنما الميزان الأدق المعرفة الكاملة عن صدق الأخبار وصحتها، ومدى تحقق المصلحة الخاصة والعامة من تناقلها ونشرها وتداولها، مع وجوب مراعاة عدم وجود المفسدة من نشرها وإذاعتها".

 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الثقافي

أخبار محلية مؤتمر لإدماج الخريجين في سوق العمل

فعاليات دورة التسويق

أخبار محلية دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار

الفيضانات فى التشيك

عربي ودولي إعلان حالة الطوارئ في مناطق بإيطاليا بسبب الفيضانات

علم لبنان

عربي ودولي 37 شهيدا في حصيلة جديدة للغارة على بيروت

حزب الله

عربي ودولي الاحتلال : اغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحا من حزب الله

ب

أخبار محلية أردني ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

تعبيرية

تكنولوجيا عرض بيانات مسروقة لملايين الأشخاص للبيع على "تيليغرام"

تعبيرية

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز 1.33 دولار



 


الأكثر مشاهدة