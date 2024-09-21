خطيب المسجد النبوي: مستخدمو "التواصل الاجتماعي" يخدعون الناس ويأكلون أموالهم

الوكيل الإخباري-

قال إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة أمس: إن الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقحمون أنفسهم في ما لا يعلمون، فيتحدثون بغير تخصص في كل مجال، سياسي أو طبي أو اجتماعي أو تعبير للرؤى، فيخدعون الأغرار، ويقصد الكثير منهم أكل أموال الناس بالباطل مما ينالهم جراء المتابعين. اضافة اعلان





وحذر خطيب المسجد النبوي المسلمين من الشائعات، والأراجيف، وتتابع المعلومات ولو كثر ناقلوها، وعظم شائعوها، "إنما الميزان الأدق المعرفة الكاملة عن صدق الأخبار وصحتها، ومدى تحقق المصلحة الخاصة والعامة من تناقلها ونشرها وتداولها، مع وجوب مراعاة عدم وجود المفسدة من نشرها وإذاعتها".