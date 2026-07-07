خلاف أطفال يتحول إلى مأساة.. مقتل سيدتين في مصر

وتلقت شرطة قنا بلاغًا باندلاع اشتباكات مسلحة بين 4 سيدات، فانتقلت القوات إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا للسيطرة على الأوضاع، فيما نُقلت جثتا الضحيتين، إحداهما تبلغ 26 عامًا، إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.
وأظهرت التحريات أن المشاجرة بدأت بخلافات كلامية قبل أيام، قبل أن تتجدد بشكل أكثر عنفًا، وتم توقيف إحدى المتهمات وإحالتها للتحقيق، فيما تتواصل الجهود لضبط أخرى فرت عقب الواقعة.
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