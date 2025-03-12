خلال رمضان.. العالم على موعد مع خسوف شبه ظلي في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن العالم سيشهد خسوفًا شبه ظلي للقمر يوم الجمعة 14 مارس 2025، حيث سيبدأ في الساعة 5:53 مساءً بتوقيت غرينتش، ويصل ذروته في 8:12 مساءً، وينتهي في 10:32 مساءً، بإجمالي مدة 4 ساعات و39 دقيقة.

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الظاهرة ستكون مرئية في أجزاء من آسيا، أستراليا، أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى المحيطين الأطلسي والهادئ، والقطب الشمالي والجنوب. ومع ذلك، لن تكون مرئية في مصر. يحدث الخسوف شبه الظلي عندما يمر القمر عبر منطقة شبه ظل الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الإضاءة دون اختفائه بشكل كلي أو جزئي.



المعهد أكد أن الظاهرة لا تشكل أي خطر على العين ويمكن مشاهدتها بدون نظارات خاصة.