خلال رمضان.. العالم على موعد مع خسوف شبه ظلي في هذا الموعد

الظاهرة ستكون مرئية في أجزاء من آسيا، أستراليا، أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى المحيطين الأطلسي والهادئ، والقطب الشمالي والجنوب. ومع ذلك، لن تكون مرئية في مصر. يحدث الخسوف شبه الظلي عندما يمر القمر عبر منطقة شبه ظل الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الإضاءة دون اختفائه بشكل كلي أو جزئي.
المعهد أكد أن الظاهرة لا تشكل أي خطر على العين ويمكن مشاهدتها بدون نظارات خاصة.
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