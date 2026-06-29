خلال موجات الحر لماذا قد يتحول الماء البارد إلى خطر خفي؟

وبحسب الأرصاد، قد تتجاوز الحرارة 95 درجة فهرنهايت مع إحساس حراري أعلى بكثير، فيما تستمر الأجواء الحارة ليلاً ما يزيد مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
كما حذّر خبراء من مخاطر التوجه إلى البحيرات والأنهار للتبريد، بسبب صدمة الماء البارد والتيارات القوية وضعف الرؤية، إضافة إلى خطورة الإنهاك الحراري وضربة الشمس خلال موجات الحر الشديد.
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