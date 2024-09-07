خلع 23 سنًا وزرع 12 في نفس اليوم..الصين تحقق في وفاة رجل

وتقدمت شو، المقيمة في مدينة يونغكانغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية، بشكوى إلى مكتب الصحة البلدية ضد عيادة أسنان محلية بعد وفاة والدها، مُرفقة بأدلة على أنه خلع 23 سناً وزرع 12 أخرى في جلسة واحدة، وادعت أن ذلك كان سبب وفاته المفاجئة بعد 13 يوماً.
وقالت شو إن والدها عانى من آلام مبرحة في الأيام الـ13 الأخيرة من حياته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية قاتلة، وأنها تريد تقديم المسؤولين إلى العدالة.
وقال شيانغ غولين، مدير مركز طب الفم بمستشفى ووهان الرابع: "كلما زاد عدد الأسنان التي تخلعها، زادت استجابة المريض للألم وزاد احتمال الإصابة بالعدوى بعد الجراحة".
-
أخبار متعلقة
-
"نيزك" يسقط على الغلاف الجوي في العراق
-
مقطع فيديو لرضيعة يحصد ملايين المشاهدات .. ماذا فعلت؟
-
حبس مدير مستشفى بمصر.. والسبب "كلب عقر سيدتين"
-
التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه
-
عربي توقف عن شراء وجبات الطين لزوجته فخلعته
-
بهذا المبلغ.. نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تعرض في مزاد
-
العثور على خاتم مدفون منذ ألف عام في أسكتلندا
-
ورقة تتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً في تركيا .. ماذا كُتب عليها؟