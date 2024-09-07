خلع 23 سنًا وزرع 12 في نفس اليوم..الصين تحقق في وفاة رجل

الوكيل الإخباري- تحقق السلطات الصينية في وفاة رجل توفي بعد 13 يوماً من خلع 23 سناً وزراعة 12 أخرى في نفس اليوم، في عيادة أسنان.

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وتقدمت شو، المقيمة في مدينة يونغكانغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية، بشكوى إلى مكتب الصحة البلدية ضد عيادة أسنان محلية بعد وفاة والدها، مُرفقة بأدلة على أنه خلع 23 سناً وزرع 12 أخرى في جلسة واحدة، وادعت أن ذلك كان سبب وفاته المفاجئة بعد 13 يوماً.



وقالت شو إن والدها عانى من آلام مبرحة في الأيام الـ13 الأخيرة من حياته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية قاتلة، وأنها تريد تقديم المسؤولين إلى العدالة.



وقال شيانغ غولين، مدير مركز طب الفم بمستشفى ووهان الرابع: "كلما زاد عدد الأسنان التي تخلعها، زادت استجابة المريض للألم وزاد احتمال الإصابة بالعدوى بعد الجراحة".