خلف الميكروفون ثروات ضخمة.. رواتب نجوم كأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- لم تعد بطولة كأس العالم مجرد حدث رياضي، بل أصبحت صناعة إعلامية تدر مليارات الدولارات، مع عقود ضخمة للمعلقين والمحللين الرياضيين الذين يشكلون واجهة التغطية التلفزيونية.

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وتختلف أجور المعلقين بحسب شهرتهم وشبكات البث، إذ تتراوح رواتب كبار المعلقين بين 250 ألفاً و500 ألف دولار سنوياً، بينما قد تتجاوز عقود أبرز المحللين الرياضيين 1.3 مليون دولار سنوياً.



ويُعد المعلق الإنجليزي بيتر دروري من أبرز الأسماء في المجال، فيما يتصدر غاري لينيكر قائمة الأعلى أجراً في بريطانيا بأكثر من 1.35 مليون جنيه إسترليني سنوياً.