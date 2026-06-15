خلف الميكروفون ثروات ضخمة.. رواتب نجوم كأس العالم 2026

وتختلف أجور المعلقين بحسب شهرتهم وشبكات البث، إذ تتراوح رواتب كبار المعلقين بين 250 ألفاً و500 ألف دولار سنوياً، بينما قد تتجاوز عقود أبرز المحللين الرياضيين 1.3 مليون دولار سنوياً.
ويُعد المعلق الإنجليزي بيتر دروري من أبرز الأسماء في المجال، فيما يتصدر غاري لينيكر قائمة الأعلى أجراً في بريطانيا بأكثر من 1.35 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
كما تعتمد شبكات البث العالمية على نجوم كرة القدم السابقين لتحليل المباريات، مقابل مكافآت كبيرة، في ظل المنافسة المتزايدة على استقطاب الأسماء القادرة على جذب المشاهدين وتعزيز العوائد الإعلانية.
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