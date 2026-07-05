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خلل في الألعاب النارية يحوّل احتفالًا إلى رعب في أمريكا - فيديو

ثيقب
من الإحتفال
 
الأحد، 05-07-2026 12:09 م

الوكيل الإخباري-   تحول احتفال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة الرابع من يوليو في ملعب BMO بمدينة لوس أنجلوس إلى لحظات من الذعر، بعد خلل في عرض الألعاب النارية أدى إلى انطلاق قذائف نارية باتجاه المدرجات بدلًا من السماء، ما دفع الجماهير إلى الاحتماء والفرار.

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وقع الحادث عقب مباراة جمعت أنجل سيتي إف سي و أورلاندو برايد وانتهت بفوز الأول 2-0، حيث انطلقت الألعاب النارية أفقيًا نحو مدرجات مكتظة بالمشجعين.


وأفاد شهود عيان بحالة هلع كبيرة، فيما ذكر متحدث باسم النادي أن فرق الطوارئ والأمن كانت موجودة في الموقع، وتم إخلاء الملعب بسلام دون تسجيل إصابات خطيرة، رغم ورود تقارير عن إصابة أحد أفراد الأمن.


وتعمل إدارة النادي مع الشركة المنفذة للتحقيق في ملابسات الحادث وتقييم الإجراءات اللازمة.

 

 



 
 


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