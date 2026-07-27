خلل مفاجئ يضرب مطارًا عالميًا ويثير الارتباك

08:30 ص

الوكيل الإخباري- شهد مطار غاتويك، جنوب العاصمة البريطانية لندن، انقطاعًا واسعًا للمياه بسبب عطل في محطة لمعالجة المياه، ما تسبب باضطرابات في عمل المطار. اضافة اعلان





وأعلنت إدارة المطار أن العطل أثر على إمدادات المياه في المبنيين الرئيسيين، مؤكدة توزيع قوارير مياه على المسافرين واتخاذ إجراءات مؤقتة للتخفيف من آثار الانقطاع.



من جانبها، أوضحت شركة **"إس إيه إس ووتر"** أن انقطاعًا في الكهرباء بمحطة معالجة المياه أدى إلى انخفاض ضغط المياه أو انقطاعها مؤقتًا، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع إدارة المطار لإعادة الخدمة في أسرع وقت.









