خمسون عاما في AT&T: مهندس بلا شهادة جامعية بأمريكا

الوكيل الإخباري- في عصر التغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية المستمرة، يُعد البقاء في وظيفة واحدة لمدة خمسين عامًا أمرًا نادرًا. ولكن قصة كيب تيرنر، المهندس الذي قضى نصف قرن في شركة AT&T، تُظهر مدى قوة الالتزام والانتماء.

اضافة اعلان



بدأ تيرنر مشواره المهني في عام 1973 كموظف شاب دون شهادة جامعية، وكان هدفه الرئيسي هو دعم أسرته. ومع مرور الوقت، انتقل بين أكثر من ثمانية وظائف مختلفة، وواجه تحديات عديدة تتعلق بالتكنولوجيا المتطورة في قطاع الاتصالات. وعلى الرغم من افتقاره للمؤهل الأكاديمي، استطاع تيرنر بناء مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، ويعود الفضل في ذلك إلى شغفه بالتعلم العملي والتطور المستمر في مجاله.



ندم وحيد في مسيرة حافلة

ورغم فخره بما حققه في مسيرته الطويلة، إلا أن تيرنر يشعر بندم واحد: عدم حصوله على شهادة جامعية في الهندسة، على الرغم من الفرص التعليمية التي أتاحتها له شركة AT&T. فقد كانت الشركة تقدم برامج تعليمية سخية، بما في ذلك تعويض الرسوم الدراسية حتى 30 ألف دولار. ومع أنه اجتاز أكثر من 150 دورة تدريبية تقنية خلال مسيرته، إلا أن حلمه في الحصول على شهادة جامعية ظل يرافقه.



التعلم المستمر سر النجاح

تُعتبر قصة تيرنر مثالاً حيًا على أن التعليم المستمر داخل بيئة العمل يمكن أن يتفوق على الشهادات الأكاديمية. فبفضل التدريب العملي داخل الشركة، استطاع تيرنر أن يتقن كافة تقنيات التكنولوجيا الحديثة التي ظهرت خلال الخمسين عامًا الماضية. وتؤكد قصته أن النجاح لا يرتبط فقط بالشهادات أو المناصب، بل بالالتزام المستمر والرغبة في التعلم والنمو.



نصيحة للشباب: اغتنموا الفرص التعليمية

يُوجه تيرنر نصيحة مهمة للشباب، قائلاً: "استغلوا كل فرصة تعليمية تُتاح لكم، فالتعلم هو رحلة مستمرة تفتح أمامكم أبوابًا جديدة للنمو المهني والشخصي."

إن قصة كيب تيرنر ليست مجرد قصة عن العمل الطويل، بل هي شهادة على أن الشغف والإصرار يمكن أن يقودا إلى النجاح، حتى في غياب المؤهلات الأكاديمية.



معلومات عن AT&T

شركة AT&T هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات والإعلام في العالم. تأسست عام 1877 على يد ألكسندر غراهام بيل، مخترع الهاتف، تحت اسم "شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية". منذ ذلك الحين، أصبحت AT&T لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاتصالات، مستمرة في الابتكار والتوسع.