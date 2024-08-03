خوفا من عدم إنجاز أعمالها.. امرأة فيتنامية لم تذق طعم النوم منذ 30 عاما!

وتؤكد المرأة نغوين نروك مي كيم (49 سنة) بأنّ قلة النوم لم يكن لها أي تأثير على حياتها وصحتها.
واستمرت هذه العادة حتى سن البلوغ، عندما بدأت العمل كخياطة، في حين أنها كانت تجلس حتى الفجر لإكمال الطلبات.
وفي سياق تصريحها، تقول مي كيم: "كنت أجلس كل ليلة أمام ماكينة الخياطة الخاصة بي ولم أذهب إلى النوم لأنني كنت أخشى عدم القدرة على إنجاز الطلبات".
وتوقفت نغوين في مرحلة ما عن الشعور بحاجتها إلى النوم تماما، وتستمر هذه الحالة إلى يومنا هذا.
وانتشرت الأخبار التي تفيد بأن نغوين لا تعرف النوم منذ 30 عاما على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي ، ما جعل الناس تأتي لمقابلتها والتأكد من أن ما نشر عنها حقيقة وليس خدعة.
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