خوف شديد يصيب الأطفال أثناء السباحة في بريطانيا - فيديو

وفي التفاصيل، يمكن رؤية سمكة القرش بوضوح وهي تسير عبر المياه الصافية في الميناء، الأمر الذي أدى إلى هروب مجموعة الأطفال التي كانت متواجدة في الماء بعد سيطرة أجواء الخوف.
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