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خوف شديد يصيب الأطفال أثناء السباحة في بريطانيا - فيديو

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   تُرك الأطفال في حالة من الذعر والخوف الشديد بعد السباحة في ميناء سانت إيف ببريطانيا وذلك بعد رصدهم سمكة قرش يبلغ طولها 10 أقدام.


وفي التفاصيل، يمكن رؤية سمكة القرش بوضوح وهي تسير عبر المياه الصافية في الميناء، الأمر الذي أدى إلى هروب مجموعة الأطفال التي كانت متواجدة في الماء بعد سيطرة أجواء الخوف.

 

ومع ذلك، إن سمكة القرش هذه لا تلحق الأذى بالبشر على الإطلاق على الرغم من حجم هذا المخلوق البحري الذي يُعتبر ثاني أكبر سمكة في العالم. 

 

  

 

 

لبنان 24

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