الثلاثاء 2026-07-07 04:57 م

دائرتك الاجتماعية.. مفتاح نجاحك أم عائق أمام تطورك؟

شص
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 02:53 م

الوكيل الإخباري-   لا يتطور الإنسان بمعزل عن الآخرين، فالأشخاص المحيطون به يؤثرون في طريقة تفكيره، وطموحه، وعاداته، وقراراته اليومية.

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لذلك لا تكمن أهمية العلاقات في عدد الأصدقاء، بل في نوعيتها ومدى دعمها للنمو والتطور.

ويشير علماء النفس إلى أن الإنسان يتأثر بسلوكيات ومعايير بيئته الاجتماعية؛ فوجود أشخاص يهتمون بالتعلم وتطوير الذات والعادات الصحية يجعل تبني هذه السلوكيات أسهل.

ومن علامات الدائرة الإيجابية أنها:

تشجعك على التطور وتجربة أشياء جديدة.
تفرح لنجاحاتك بدلًا من منافستك أو التقليل منها.
تمنحك مساحة لتكون على طبيعتك وتحترم اختلافك.
تقدم لك الملاحظات بهدف مساعدتك وليس انتقادك.
تمنحك الطاقة والحافز بدلًا من الشعور بالإرهاق والإحباط.

في المقابل، تستحق بعض العلاقات إعادة التقييم إذا جعلتك تشك في قدراتك، أو تخشى مشاركة نجاحاتك، أو تفقد حماسك بعد التعامل معها.

ولتكوين دائرة داعمة، ينصح بالاقتراب من أشخاص يشاركونك الاهتمامات والأهداف، مع الحرص على أن تكون أنت أيضًا مصدر دعم وتشجيع للآخرين. فالعلاقات الصحية لا تلغي الصعوبات، لكنها تجعل رحلة التطور أسهل وأكثر تحفيزًا.

 
 


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