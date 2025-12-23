داخل فيراري محترقة.. وفاة مؤسس "Call of Duty" إثر حادث سير مروّع - فيديو

الوكيل الإخباري- توفي مطوّر ألعاب الفيديو الأميركي الشهير فينس زامبيلا، أحد المشاركين في ابتكار سلسلة الألعاب العالمية «كول أوف ديوتي»، عن عمر 55 عاماً، إثر حادث سير مروّع في ولاية كاليفورنيا.

وأكدت شركة «إلكترونيك آرتس» خبر الوفاة، موضحة أن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في لوس أنجلوس، بعدما انحرفت سيارة فيراري كان يستقلها زامبيلا واصطدمت بحاجز خرساني قبل أن تشتعل بالكامل، ما أدى إلى وفاة الركاب على الفور.



ويُعد زامبيلا من أبرز الأسماء في صناعة ألعاب الفيديو، إذ شارك عام 2003 في ابتكار سلسلة «كول أوف ديوتي»، التي تُعد من أنجح سلاسل الألعاب في التاريخ، ببيعها أكثر من 500 مليون نسخة حول العالم.



كما أسهم في تطوير ألعاب شهيرة أخرى، أبرزها «ميدال أوف أونر»، «تيتان فول» و**«أبيكس ليجندز»**، التي حققت انتشاراً واسعاً بين عشاق الألعاب الإلكترونية.