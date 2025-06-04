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داخل مسبح فندق... العثور على جثة ملكة جمال في المكسيك - صورة

بر
تعبيرية
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-  عثرت الشرطة في كانكون بالمكسيك على جثة لُوز ماريا باريرا أجاتون، ملكة جمال كمال الأجسام ونائبة رئيس جمعية يوكاتان لكمال الأجسام واللياقة البدنية، في مسبح فندق أثناء عطلة عائلية. كانت لوز (32 عامًا) تتحدث مع الأصدقاء قبل أن تترك وحدها، وعُثر عليها لاحقًا جثة في قاع المسبح رغم محاولات إنقاذها.

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وتشير التقارير إلى تعرضها لتهديدات سابقة، كما شهدت صالتها الرياضية حادثة مميتة في 2023، وتحقق النيابة في جميع الاحتمالات المحيطة بوفاتها. لوز كانت بطلة اللياقة البدنية في مسابقة "مستر مكسيكو" 2017 وراعية لبطولات محلية، وتأتي وفاتها في ظل تصاعد حوادث العنف ضد مؤثرين في المكسيك.

 

لبنان 24 


 
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