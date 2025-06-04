داخل مسبح فندق... العثور على جثة ملكة جمال في المكسيك - صورة

وتشير التقارير إلى تعرضها لتهديدات سابقة، كما شهدت صالتها الرياضية حادثة مميتة في 2023، وتحقق النيابة في جميع الاحتمالات المحيطة بوفاتها. لوز كانت بطلة اللياقة البدنية في مسابقة "مستر مكسيكو" 2017 وراعية لبطولات محلية، وتأتي وفاتها في ظل تصاعد حوادث العنف ضد مؤثرين في المكسيك.
-
أخبار متعلقة
-
بالفيديو... إزالة تمثال ماكرون من أحد المتاحف!
-
والد لاعب يعتدي على حكم مباراة ناشئين في سويسرا (فيديو)
-
في دولة عربية... القبور تغزو الشوارع - فيديو
-
إعدام عشرات الأفيال وتوزيع لحومها في هذه الدولة!
-
بمناسبة عيد الأضحى.. نصائح لاختيار اللحوم الطازجة وطهيها بطريقة صحية
-
للمهتمين بالزهور ... تعرف على أنواعها و أشكالها و ألوانها
-
من أعقد النظريات... مهندس صيني يفك شيفرة "اللغة الفضائية"
-
بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات في مصر